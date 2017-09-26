США выходит из Ядерной сделки с Ираном

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе станет для всех головной болью, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, сообщает «ТАСС».

«Если американцам что-то не нравится в этом соглашении, это не повод пускать его под откос. Если США пойдут по этому пути, у нас у всех будет много головной боли», – сказал дипломат.

Он отметил что, это будет «очень нехороший пример для КНДР». «Он покажет Пхеньяну, что попытки договариваться легко могут быть сорваны ключевыми участниками договоренностей без какого-либо повода», – отметил Ульянов.

«Все может рассыпаться очень легко, а предложить что-то на замену фактически невозможно. Это резко обострит ситуацию в регионе и в международных отношениях», – подчеркнул Ульянов и заявил что, для РФ «такое развитие событий неприемлемо».