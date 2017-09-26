Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия не легализует расчеты биткоинами, сообщает «ТАСС».

«То, что расчеты будут запрещены, ни у кого сомнения не вызывает из регуляторов. Главная задача - не допустить этого. То есть расчеты в биткоинах, понятное дело, запрещены», – сказал замминистра.

Однако председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в Госдуме продолжатся дискуссии о регулировании криптовалюты.

«Дискуссии все равно будут идти. Я думаю, что в рамках этих дискуссий мы решим, что будем с этим делать», – сказал Аксаков, напомнив, что в Госдуме создан совет, который займется вопросом регулирования криптовалюты. Также Аксаков отметил, что сам выступает за введение регулирования криптовалюты в России.

«В любом случае, рынок-то есть. Рынок быстро развивается, и там есть определенные плюсы, которые можно было бы использовать. Я имею ввиду плюсы, связанные с привлечением инвестиций под проекты через ICO. Я к этому положительно отношусь, но есть другая точка зрения. Чтобы принять решение, необходим будет консенсус», – сказал он.