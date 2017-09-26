Доля собранных в России автомобилей на рынке достигла 82,2 процента

Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало, что на момент 31 августа доля автомобилей российской сборки на российском рынке составила 82,2 процента, это на 2,5 п. п. больше, чем год назад, об этом сообщает «ТАСС».

В агентстве заявили, что это максимальный уровень за всю историю российского авторынка. Отмечается, что в 2012 году доля собранных в России автомобилей составляла 64,1 процента, а в 2008 г. – 44,3 процента.

«Практически все ключевые игроки сейчас имеют в России собственное производство, льготный режим промсборки либо другие преференции, – прокомментировал ситуацию директор «Автостата» Сергей Целиков. – В то же время курс рубля, существенно опустившийся ко всем ключевым мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным. Ввозятся в страну сейчас лишь нишевые бренды или модели».