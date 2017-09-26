Югра и ЯНАО имеют самые низкие показатели по безработице в УРФО

Росстат опубликовал отчет по безработице за август 2017 года. Согласно данным отчета В автономных округах «матрешки» безработица существенно ниже, чем на юге Тюменской области, об этом сообщает «РБК Тюмень».

Текущий уровень безработицы в Тюменской области с учетом ХМАО и ЯНАО составляет 3,8 процента. В автономных округах этот показатель равен 3,1 процента – это самый низкий показатель в УРФО. На юге «матрешки» он равен 5,1 процента.

Самая высокая безработица отмечается в Челябинской и Свердловской области, показатели которых равны 6,6 процента и 5,4 процента соответственно.

Всего, по данным Росстата, безработными в стране являются 3,8 млн человек.