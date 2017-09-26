Исследования Высшей школы экономики показывают, что неформальные платежи в общей сумме оплаты услуг врачей в России снизились за последние четыре года с 71,5 процента до 48,5 процента, сообщает «Коммерсант».

В исследовании отмечается, что кризис повлиял на этот показатель, а также в общем россияне стали чаще платить за лечение официально.

В 2016 году за услуги в стационарах платили 22,3 процента пациентов против 18,5 процента в 2013-м.

В целом авторы исследования отмечают, что люди начали отказываться от платных клиник, так образом от них отказалось 17,3 процента потребителей.