Американскому сенатору Джону Маккейну врачи дают «очень жесткий прогноз» развития рака мозга, сообщает «Эхо Москвы».

Маккейн заявил, что злился от того, что произошло. Но как только осознал это, он сказал: «Минуточку, минуточку. Ты немало повидал за долгое время, старик. У тебя была прекрасная жизнь. У тебя великолепный опыт. Я хочу, когда я уйду, чтобы на церемонии в Военно-морской академии хотя бы несколько человек встали и сказали: «Этот парень служил своей стране».

Он отмечает, что сейчас более энергичен и более занят, потому что понимает, что должен сделать все что может: «я знаю что должен сделать все что я могу, чтобы служить этой стране пока я могу».