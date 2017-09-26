​В Приморском океанариуме Владивостока тренер подрался с моржом Мишей // ВИДЕО

В Приморском океанариуме Владивостока уволят тренера, применившего физическую силу к всеобщему любимцу моржу Мише, сообщает «Newsru.com».

24 сентября произошла драка человека и ластоногого. Отмечается, что морж Миша возжелал общения, проходя мимо морских котиков после выступления, однако мог нечаянно им навредить, так как они весят в 10 раз меньше.

«Ситуация была внештатной. Пытаясь разрешить ее, тренер нарушил профессиональную этику. Поскольку в Приморском океанариуме практикуются только положительные меры воздействия на животных, реакция на действия тренера предельно жесткая. Нарушивший этические нормы океанариума сотрудник будет уволен», – рассказала «Интерфаксу» представитель океанариума Елена Молчанова.

Травм у Миши не обнаружили, он готов дальше участвовать в представлениях, заявила Молчанова. Она опровергла предположения ряда СМИ о том, что тренер был пьян. «Информация о том, что тренер был нетрезв, не соответствует действительности. В дельфинарии строгая пропускная система и повышенные меры безопасности. В таком состоянии тренер просто не смог бы попасть на работу», – пояснила она.

Морж Миша весит около тонны, но внушительный вес не мешает ему заниматься спортом и играть в подвижные игры. В Приморском океанариуме он живет шестой год.

Видео с YouTube канала Приморский океанариум.