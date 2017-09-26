С 1 октября 2017 года автобус №6 поменяет свой маршрут

​Северный город – Сердце Югры: размышления о том, почему стоит посетить Сургут

Сургут – город многоликий, где жизнь бьет ключом на фоне чарующей северной природы. Остается лишь выбрать время и посетить наш город – город, в который обязательно захочется вернуться!