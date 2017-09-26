С 1 октября 2017 года автобус №6 поменяет свой маршрут

С 1 октября 2017 года будут внесены изменения в движении автобуса маршрута №6, сообщает департамент городского хозяйства.
Движение будет происходить по следующей схеме:
- пос. Звездный,
- ЦБПО,
- Трансгаз,
- СВМУ,
- УТГ,
- совхоз «Северный»,
- Профессиональный колледж,
- Спорткомплекс,
- ул. 50 лет ВЛКСМ,
- Агентство воздушных сообщений,
- ул. Бахилова,
- «Аврора»,
- УБР,
- Автовокзал,
- «Нефть Приобья»,
- ул. И.Киртбая,
- парк «Кедровый лог»,
- Больничный комплекс (пр-т Набережный).
И в обратном направлении:
- Больничный комплекс,
- парк «Нефтяников»,
- пр-т Набережный,
- магазин «Изумруд»,
- Музыкальный колледж,
- Больничный комплекс (ул. Ф.Показаньева),
- ул. Ф. Показаньева,
- Югорский тракт,
- ул. И. Киртбая, 5А мкр.,
- «Нефть Приобья»,
- Автовокзал, УБР,
- «Аврора»,
- ул. Бахилова,
- магазин «1000 мелочей»,
- ДК «Строитель»,
- УВД,
- Профессиональный колледж,
- совхоз «Северный»,
- УТГ,
- Трансгаз,
- СТУ,
- МП ДРСУ,
- пос. Звёздный.