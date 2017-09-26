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​Грамотнее всего работать с инвестициями с четко поставленными целями // АУДИО, ТЕКСТ

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Добрый день, Уважаемые инвесторы, я Пятина Валерия, совместно с СИА Пресс продолжаем говорить об итогах и основных событиях недели на фондовом рынке, перспективах российских акций и самых востребованных финансовых инструментах.

Десять последних торговых сессий индекс ММВБ торгуется в 2%-ом диапазоне с границами 2035-2075 п. Единой однонаправленной тенденции не наблюдается. И хотя среднесрочный тренд все еще остается восходящим, фаза роста забуксовала. Если в ближайшие дни фон будет достаточно позитивным, реализуется сценарий с пробитием уровня 2070 пунктов, за ним откроются рубежи 2100-2120.

Главным событием недели стало заседание ФРС. Сенсаций не произошло, ставку регулятор не повысил, однако риторика указала на продолжение политики повышения ставок и сокращения баланса, что немного остудило пыл покупателей на западных площадках. Также западные инвесторы проявляли осторожность накануне выборов в Германии.

Для нас, впрочем, умеренное снижение мировых рынков компенсировалось двумя факторами – ростом цен на нефть и повышением прогноза инвестиционного рейтинга РФ.

Рейтинговое агентство Fitch 22 сентября подтвердило рейтинг России на уровне «ВВВ-» и улучшило прогноз до «позитивного» со «стабильного». В сообщении агентства отмечаются восстановление экономики и позитивная динамика рубля.

Что касается рынка нефти, то за прошлую неделю стоимость барреля североморской смеси Brent выросла на 2,6% и достигла $57. В Вене состоялась встреча Министерского комитета ОПЕК+. Решения о продлении меморандума по заморозке производства после I квартала 2018 года не последовало, однако Ливия и Нигерия заявили, что готовы не наращивать добычу и даже рассмотреть возможность её сокращения на 2-3%. После этих новостей цены на нефть подросли. Российский рубль на этом фоне завершал прошлую неделю уверенным ростом, укрепившись до 57,5 за доллар.

Ситуация со ставками стала естественным рыночным катализатором спроса на инвестиционные инструменты, в частности, на акции и облигации. К тому же в сложные экономические времена спрос на качественные и надежные индивидуальные финансовые решения всегда растет. Мы это очень хорошо почувствовали. Очень многие из тех, кто еще вчера был вкладчиком, сегодня выбирает корпоративные и государственные облигации, поскольку это очень надежные и интересные вложения, особенно при вложении через Индивидуальный инвестиционный счет.

«Распробовали» частные инвесторы и структурные продукты. Прежде всего речь идет о структурных продуктах с полной защитой, когда часть средств клиента вкладывается в валюту, ценные бумаги крупных корпораций и известных брендов, а другая – в консервативные инструменты, которые обеспечивают клиенту возврат всех вложенных средств, в случае есть инвестиционная часть не сработала.

При этом мы в БКС Премьер всегда подчеркиваем, что выгоднее и грамотнее всего работать с инвестициями с четко поставленными целями, когда вы вкладываете в определенный портфель инструментов, твердо определив цель своих вложений, валюту (например, если цель — образование за рубежом, то накопления будут не в рублях), желаемые сроки достижения и т.д.


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Сегодня в 11:49, просмотров: 98, комментариев: 0


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