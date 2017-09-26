​Руководитель сургутского баскетбольного клуба «Университет-Югра» встретился с президентом Российской федерации баскетбола

Руководитель сургутского баскетбольного клуба «Университет-Югра» Сергей Ольхов и Сергей Волков (директор по развитию) провели рабочую встречу в Москве с президентом РФ баскатбола Андреем Кириленко.

Стороны обсудили вопросы развития баскетбола в Ханты-Мансийском автономном округе, отметили рост позиций спортшкол и спортсменов Югры в рейтинге уровня развития игровых видов спорта.

Отмечается, что рейтинг югорского баскетбола в рамках всей страны за год вырос сразу на 11 пунктов, переместившись с 22 строчки на 11-ую. Также они обсудили вопросы финансирования сургутского клуба, поисков партнеров и развития молодежи.

Планируется, что глава РФБ посетит Югру и Сургут, встретится с руководством Ханты-Мансийского автономного округа, и будет присутствовать на одном из домашних матчей «Университета-Югры».