Авиакомпания Utair открывает новое международное направление Москва- Милан. Рейсы будут ежедневными и выполнятся на лайнерах Boeing 737-500 в компоновке экономического и бизнес-классов по следующему расписанию:

Москва-Милан 10:25 - 12:00

Милан-Москва 13:05 - 18:35

Для каждого города время вылета и прибытия указано местное.

Gрезидент «UTair – Пассажирские авиалинии» Алексей Будник отметил, что в декабре появятся рейсы в Италию.

«Мы продолжаем развивать международную сеть полетов и в декабре впервые запустим регулярные рейсы в Италию. Наше удобное расписание и выгодные цены на билеты от 5 015 руб. по тарифу «Лайт» помогут уже сейчас спланировать новогодние и рождественские каникулы в Милане. Время вылетов составлено так, чтобы сделать ожидание во время стыковок в аэропорту Внуково минимальным для путешественников из других городов», – отметил президент «UTair – Пассажирские авиалинии» Алексей Будник.