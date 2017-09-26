​Сотрудники Тюменской энергосбытовой компании совместили субботник и посадку саженцев

Сотрудники Тюменской энергосбытовой компании вышли 22 сентября 2017 г. в Сургуте на проспекте Мира на субботник, вооружившись метлами, граблями, ведрами, лопатами.

Таким образом, энергетики присоединились к федеральным акциям, которые проходят в течение сентября и октября, — Всероссийскому экологическому субботнику и городской экологической акции «Единый день посадки саженцев деревьев».

Генеральный директор компании Татьяна Бычкова, отметив, что Сургут — наш общий дом и потому стоит заботиться о его чистоте, вместе с сотрудниками взялась за работу. Прохладная погода на настроении участников никак не отразилась: «В конце концов, не так уж и холодно: мы же люди северные, — прокомментировала инженер 2 категории отдела методологии и договорной работы Управления работы с физическими лицами Елена Гавриш. — Иногда хочется выйти на улицу свежим воздухом подышать, и субботник дает такую возможность. Не говоря о том, что уборка сама по себе — полезное дело».

В итоге всего за час весь мусор был собран — понадобилось более 35 мешков. После этого субботник перетек в акцию по посадке саженцев: на территорию привезли несколько кустов ирги и папоротника, которые стараниями сотрудников компании теперь будут радовать глаз горожан.

Отметим, что в сентябре посадкой саженцев занимались не только в Сургуте: 8 сентября в Муравленко прошла экологическая акция «Живая Арктика», в рамках которой жители сажали по одному дереву. В итоге в городе появилось более 150 новых деревьев — некоторые из них были посажены сотрудниками Муравленковского МРО. Участники мероприятия выразили надежду, что новые деревья приживутся и вырастут, сделав город красивее, а воздух — чище.