СМИ сообщают о рекордной взятке в Министерстве обороны

Начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин арестован по подозрению во взятке в 368 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что это возможно рекордная взятка в Министерстве обороны.

Делом Вакулина занимается главное военное следственное управление СК России. Предполагается, что он способствовал заключениям контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники для оборонного ведомства. Также по версии следствия, полковник брал взятки за оказание «общего покровительства» бизнесменам.

Уголовное дело было возбуждено после получения данных о хищении 20 миллионов рублей при выполнении контракта, заключенного между Минобороны и питерским ООО «Профбизнес» в 2015 году. Один из фигурантов дела дал показания против Вакулина, сообщают источники.

Дело Вакулина расследует старший следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела ГВСУ СКР Виталий Данилов.