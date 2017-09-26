Наталья Комарова рассказала свежеизбранным главам поселений округа о том, что самое главное в их работе

Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с главами поселений и муниципальных районов Югры, в ходе которой поздравила коллег с победой на выборах: «С уважением отношусь к выбору жителей представляемых вами поселений, которые 10 сентября, в Единый день голосования, отдали свои голоса за вас. Уверена, что доверие, которое вам оказали земляки, вы используете плодотворно, конструктивно на этом ответственном посту».

«Считаю важным и необходимым, чтобы вы провели ревизию приоритетов развития поселений, несмотря на то, сколько сроков работаете, и уделить время поиску неиспользованного потенциала, а он есть, и возможностей, – нацелила их на дальнейшую работу Комарова. – Следует обеспечить оперативное реагирование на социальные запросы и политические «вызовы», оценивать риски, угрозы для решения возникающих проблем. Необходимо мобилизовать все средства и усилия на предотвращение появления новых угроз».

Закончила встречу губернатор Югры словами Президента РФ Владимира Путина: «У нас в стране не может быть никакой иной объединяющей идеи, кроме патриотизма, единства народа».

Напомним, что 10 сентября состоялись довыборы депутатов Думы Югры по одномандатным избирательным округам №6 (избран Александр Зеленский, партия «Единая Россия») и №10 (избрана Ирина Урванцева, партия «Единая Россия»).

Также сформировано 10 Советов депутатов поселений. Жители Нефтеюганска, Мегиона, Ханты-Мансийского района и г.п.Барсово Сургутского района избрали депутатов представительных органов на дополнительных выборах (7 мандатов).

В 14 муниципальных образованиях автономного округа состоялись выборы в органы местного самоуправления.