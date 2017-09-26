Команда Югры выиграла чемпионат России по летнему биатлону в мужской эстафете

Команда Югры одержала победу в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. В составе команды бежали Евгений Боярских, Петр Пащенко, Семен Сучилов и Алексей Волков.

Вторыми стали представители Москвы, третье место — у сборной Санкт-Петербурга. Сборная команда Югра-2, в составе Дмитрия Иванова, Алексея Корнева, Ивана Томилова, Михаила Боярских финишировала 7-ой.

«Для меня российские старты — своего рода тренировки. Не сказал бы, что сегодня пришлось бороться. Меня вели по времени, я шел спокойно — время оставалось таким же. В стрельбе сегодня был уверен», - прокомментировал свое выступление в гонке Алексей Волков.