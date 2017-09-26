Югра примет участие во всероссийской военно-спортивной игре «Казачий Сполох»

С 3 по 16 октября в Анапе на базе всероссийского детского центра «Смена»» пройдет военно-спортивная игра «Казачий Сполох».

В Игре участие принимают учащиеся в возрасте 14 – 15 лет.

Сибирское войсковое казачье общество и Югру будет представлять победитель регионального этапа «Казачьего Сполоха», команда «Кадетское братство» нефтеюганской средней общеобразовательной кадетской школы №4.

Программа игры будет состоять из ряда конкурсных этапов, в число которых войдут конкурс «Визитная карточка команды», военно-историческая викторина «Ратные подвиги казаков России», «Строевая подготовка», конкурс на знание материальной части стрелкового оружия, «Огневая подготовка», «Казачья полоса препятствий», «Ориентирование на местности», военно-спортивная эстафета, кросс по пересеченной местности, конкурс казачьей песни «У походного костра», конкурс казачьих «Боевых листков».

Подробную информацию можно получить по телефону/факсу: 8 (3467) 31 56 84.