Югорские школьники отправились в «Артек»

Двадцать югорских школьников отправились на смену «Кого мы назовем учителем?» в «Артек», которая пройдет с 24 сентября по 14 октября.

Обучение в «Артеке» осуществляется с использованием технологии сетевого образовательного взаимодействия (СОВ). Ее главная задача заключается в формировании компетенции самообразования, которая включает развитие интеллектуальных навыков, умений в области использования информационно-коммуникативных технологий, проектной и исследовательской деятельности, а также способность к самооценке личностных результатов.

В течение смены каждый артековец сможет стать учителем для своих сверстников и провести занятие по принципу «равный – равному», при котором источником знаний для ученика служит не профессиональный учитель, а такой же, уже обучившийся, ученик.

Завершит смену фотовыставка «Выбирая другого, мы выбираем себя», которая будет оформлена из фотографий и информации о тех, кто стал «учителем» в жизни артековцев.

На сайте Артек.дети продолжается регистрация участников на следующие смены в «Артек»:

13 смена с 11.11 по 01.12.2017 «Артек информационный» - 10 квот. (окончание регистрации 09 октября 2017 года);

14 смена с 05.12 по 25.12.2017 «Мир глазами детей» - 15 квот. (окончание регистрации 03 ноября 2017 года);

15 смена с 29.12.2017 по 18.01.2018 «С новым годом «Артек!» - 15 квот. (окончание регистрации 27 ноября 2017 года);

На сайте leto.doinhmao.ru продолжается регистрация на смены:

ВДЦ «Смена» - 14 профориентационная смена «Парк Будущего» 10 квот. с 06.11 по 19.11.2017 (окончание регистрации 04 октября 2017 года)

ВДЦ «Орленок» (30 квот): 13 смена с 05.12 по 25.12.2017 года «Арктика – территория открытий».