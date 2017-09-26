В городской библиотеке Сургута расскажут, как писать стихи

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина 30 сентября пройдет семинар «Основы поэтического творчества». Его проведет к.п.н, доцент кафедры филологического образования и журналистики СурГПУ, член Союза писателей России Виктор Гаврилов.

Начинающим авторам расскажут, что такое строфика, ритмика, рифма, выразительные средства, звукопись, а также о том, какие ошибки чаще всего допускают писатели на старте. Чтобы закрепить знания, участники семинара разберут ряд поэтических текстов, в том числе стихотворения югорского поэта Петра Суханова. Авторы получат рекомендации от руководителя семинара, поделятся впечатлениями, идеями, примут участие в дискуссии, посвященной проблемам литературного творчества. Мероприятие начнется в 15.00.