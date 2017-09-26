В 2018 году могут разрешить продажу алкоголя через интернет

Министерство финансов России хочет разрешить розничную продажу алкоголя через интернет с 1 января 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания новый вариант поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…».

Ранее Минфин уже предлагал разрешить продажу алкогольной продукции, но при этом только слабоалкогольных напитков, а согласно новым изменениям, рассматривается вариант продажи всех видов спиртного. Однако лицензию смогут получить только производители и оптовики.

Есть вероятность, что с 2021 года такие лицензии смогут получать компании розничной торговли и сферы общепита.

При этом, производители пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи вместо получения лицензии на продажу напитков в интернете будут включаться в реестр, остальным придется получать лицензии.