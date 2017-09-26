Россия нанесла 10 ударов по объектам террористов в Сирии

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российская авиагруппа нанесла десять ударов по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб, об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что все объекты находились вдали от населенных пунктов.

«В течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолетами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб, – приводит его слова ТАСС. – Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению «джихадмобилей». По всем ударам имеются данные объективного контроля».

Конашенков отметил, что все уничтоженные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе нападения террористов на позиции российских военных. Также он опроверг «распространяемые из Лондона» заявления «Обсерватории по правам человека в Сирии» о якобы нанесении ВКС России ударов по населенным пунктам в провинции Идлиб. «Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам», - подчеркнул он.