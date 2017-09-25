В России с помощью искусственного интеллекта предложили оценивать работу депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает реальной идею внедрения системы оценки выполнения депутатами своих предвыборных обещаний, сообщает «Интерфакс».

"Это будет искусственный интеллект на службе избирателя", - сказал Володин журналистам в понедельник в рамках расширенного заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной Думы.

Он уточнил, что относительно такого мониторинга "договорились с одной компанией", которая готова задействовать свою систему.

"Есть возможность, анализируя соцсети, определить, насколько депутат эффективен в реализации своей предвыборной программы и обещаний", - пояснил В.Володин.

Володин считает, что не только избиратели, но и фракции, сами депутаты заинтересованы получить такого рода информацию.

Отвечая на вопрос, что грозит парламентарию за игнорирование своих предвыборных обещаний, спикер высказал мнение, что "последствие может быть только одно - его не изберут".