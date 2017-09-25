Госавтоинспекторы Нижневартовска рекомендуют югорчанам переходить на "зимнюю" автомобильную резину

В связи с наступившими ночными заморозками, когда температура воздуха опускается ниже ноля градусов, Госавтоинспекторы Нижневартовска рекомендуют водителям Югры сменить на своих автомобилях "летнюю" резину на "зимнюю". В такую погоду в утренние часы на дорогах возможен гололед.

«ДТП из-за первого гололеда пока не фиксировали. Тем не менее, лучше заранее позаботиться о своей безопасности. Тем более, что производители зимней резины рекомендуют использовать ее при температуре воздуха от +8 градусов и ниже», - пояснил исполняющий обязанности начальника отделения ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

По данным окружных синоптиков, в предстоящие дни погода в Югре особо не изменится: ночью возможно похолодание до -5 градусов, а днем воздух прогреется до +7 градусов.