В России вновь будут продавать спиртовые настойки без ограничений

Лекарства, содержащие спирт, будут продавать без ограничений в количестве, сообщает «Ведомости». Это следует из приказа Минздрава, который зарегистрировал Минюст. Ранее в проекте документа была предусмотрена норма, разрешающая продажу настоек по два флакона в одни руки, но в окончательный вариант она не вошла. Эксперты связывают отказ от ограничений с тем, что спиртосодержащие лекарства и так не пользуются популярностью у населения: продажи только за последний год упали на 12%.

Минюст не утвердил норму Минздрава об ограничении отпуска из аптек лекарств, содержащих спирт. Это следует из окончательной версии документа, который вступил в силу 22 сентября.

По данным аналитического агентства DSM Group, средняя цена лекарств, содержащих спирт, в первой половине этого года повысилась на 25% относительно того же периода 2016-го. Выручка от их продажи увеличилась лишь на 10%. Это объясняется падением спроса на такую продукцию: количество купленных упаковок снизилось на 12%. Средняя цена флакона к началу июля 2017-го поднялась до 25 рублей — к концу II квартала прошлого года она составляла 19,5 рубля. Больше всего подорожал пустырник — на 44,6%.