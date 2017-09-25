«Газпром» возглавил рейтинг 250 крупнейших энергетических компаний мира

Российский газовый концерн «Газпром» сместил ExxonMobil с первого места в глобальном рейтинге энергетических компаний S&P Platts Top 250 за 2017 год, сообщает РБК. Лишившись статуса лидера, который она удерживала в течение предыдущих 12 лет, американская компания откатилась на девятое место.



Поднявшийся на первое место в общем рейтинге «Газпром», по данным Platts, занимает среди энергетических компаний мира первое место по прибыли ($16,7 млрд), пятое — по стоимости активов (примерно $297 млрд), седьмое место по выручке ($107,2 млрд) и 41-е — по доходности на инвестированный капитал (7%).

В рейтинге Platts Top 250 за 2016 год «Газпром» занимал третье место, и по числу завоеванных позиций его подъем оказался далеко не самым впечатляющим. Так, немецкий холдинг E.ON за год взлетел сразу со 114-го на второе место. Более чем на сто позиций в рейтинге также поднялись британская Centrica (с 156-й на 15-ю строчку), бразильская Eletrobras (с 193-й на 47-ю) и американская CenterPoint Energy (с 220-го на 105-е место).



Всего в рейтинг вошло 12 российских компаний. ЛУКОЙЛ занял шестое место, «Транснефть» — 14-е, «Роснефть» — 22-е место, НОВАТЭК — 44-е, «Татнефть» — 46-е место, «Россети» — 56-е, «Башнефть» — 75-е место, «Интер РАО» — 68-е, «РусГидро» — 91-е место, «Сургутнефтегаз» — 165-е и Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) — 243-е место.