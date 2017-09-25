Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, вместо него назначен Дмитрий Азаров в качестве временно исполняющего обязанности, сообщает «ТАСС».
«Принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина по собственному желанию, – говорится в тексте указа главы государства. – Назначить Азарова Дмитрия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области».
Отдельным указом президент назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов
Ранее siapress.ruсообщил о возможной отставке глав 10 российских регионов. Самарская область была в том числе.