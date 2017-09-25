ФАС снимет барьеры для операторов в качестве компенсации за отмену роуминга

Федеральная антимонопольная служба(ФАС) России заявила, что окажет помощь в части снятия барьеров для расширения бизнеса операторов. Помощь будет направлена в качестве компенсации после отмены роуминга, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Отмена роуминга не приведёт к тому, что кому-то придётся платить больше, это недопустимая вещь. Этого не будет, –- заявил Артемьев. – Мы говорили о том, что мы будем всячески способствовать снятию ненужных дополнительных барьеров, на этом сосредоточимся очень сильно, потому что компании делают шаг навстречу и в общем-то теряют определённые ресурсы, мы постараемся помочь от имени правительства, чтобы они расширили свой бизнес, чтобы они смогли больше зарабатывать на обороте».

Министр коммуникаций и связи Николай Никифоров сообщил, что до конца текущего года служба совместно с министерством подготовят ряд нормативных актов, которые приведут к отмене роуминга в России.