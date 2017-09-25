Стало известно, почему россияне не любят путешествовать автобусами

Главной причиной недовольства россиян автобусными путешествиями оказались сбои в графике движения транспортных средств, передает Lenta.ru данные турсервиса «Туту.ру».

В ходе опроса экспертами компании почти пяти тысяч человек 20 процентов респондентов заявили, что наиболее важным фактором при путешествии автобусом для них является соблюдение расписания.

Кроме того, 17 процентов респондентов не устраивают неудобные кресла. Десять процентов пассажиров недовольны непрофессионализмом водителей.

Также выяснилось, что путешественникам не нравится отсутствие туалетов в автобусах, неадекватные соседи и укачивание в поездке.

Кроме этого, в число причин нелюбви к автобусным путешествиям попали неисправность машины, отсутствие Wi-Fi и телевизора, грязь в салоне, невежливый водитель.