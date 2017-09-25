Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин ранее уже был судим. Причем по очень серьезным статьям

Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин ранее уже был судим, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Источники сообщили, что Калинин имеет судимость за убийство, разбой и подделку документов. «Александр Калинин был судим по части 2 статьи 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами), по части 3 статьи 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере) и по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов)», — сказал собеседник агентства.

Ранее siapress.ru сообщил, что На лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина заведено уголовное дело, подробности по ссылке.