В России определились самые криминальные регионы. Где в этом рейтинге Югра?

Генеральная прокуратура опубликовала документ «Состояние преступности в России», в котором отображены все статистические данные о количестве преступлений в российских регионах за январь – июнь 2017 года, сообщает «Интерфакс».

Так по данным документа, в Югре зафиксирован рост преступлений совершенных в форме мошенничества на 733; +79,8 процента. Удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков увеличился и составил (16,7 процента). Также отмечается рост числа преступлений за полученные взятки с 23 до 43.

Однако в округе идет несущественное падение общего числа преступлений. Количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде по Уральском федеральному округу составило 99 664 (-8,7 процента). Лидером по количеству преступлений в УРФО стала Челябинская область (33 332).

Отметим, что на юге Тюменской области зарегистрировано 12 763 (-16,3 процента) преступления. В ХМАО-Югре зарегистрировано 11,6 тыс преступлений (-0,7 процента), она замыкает третий десяток в рейтинге престулений, на Ямале — 4,3 тыс. (-0,9 процента).

Первое место по количеству преступлений занимает Москва (71,9 тыс.), второе — Московская область (43,7 тыс.). Тройку лидеров рейтинга замыкает Краснодарский край (33,5 тыс.).