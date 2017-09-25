ВЦИОМ: 63 процента россиян не имеют никаких финансовых накоплений

У 63 процентов Россиян нет никаких финансовых накоплений, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса лишь 36 процентов россиян имеют накопления. При этом из них 74 процента хранят деньги в банке, а 22 процента – наличными при себе.

89 процентов опрощенных указали оптимальный доход в размере от 105 тысяч рублей. 8 процентов не смогли указать точную сумму, которая бы их удовлетворила в виде личного дохода. Оставшиеся 3 процента заявили, что «счастье не в деньгах».

Почти половина респондентов (46 процентов) считают, что лучше всего вкладывать деньги в недвижимость. 14 процентов вкладывают деньги в драгоценности и золото. Акции предприятий интересуют 7 процентов опрошенных.