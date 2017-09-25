Агентство Fitch Ratings изменили прогноз России со «стабильного» на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает в России повышения макроэкономической стабильности и устойчивости экономики, в связи с чем изменил прогноз со «стабильного» на «позитивный» сообщает «Newsru.com».

Fitch аргументирует свое решение изменениями в экономической политике России, а именно в возросшей гибкости обменного курса рубля и таргетированной инфляции, а также в взвешенной фискальной стратегии отраженной в утвержденном бюджетном правиле.

Агентство отмечает, что инфляция в России в 2018-2019 году составит 4,5 процента. Данный показатель является крайне низким для страны. Нефтяные доходы должны составить около 36 процентов общих поступлений в бюджет.

Также отмечается и рост ВВП в 2017 году на 2 процента и в среднем на 2,1 процента в 2018-2019 годах. Подчеркивается и степень влияния геополитических факторов, включая конфликт на востоке Украины и расширение санкций США в отношении России, она отмечена как «умеренная».

Fitch заявил о высоких шанса на переизбрание Владимира Путина в президенты в марте 2018 года, не смотря на то, что его кандидатура ещё не была официально подтверждена.