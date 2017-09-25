​«Роснефть» увеличит добычу нефти на 13,2 млн т благодаря Югре

В ХМАО на месторождениях «Роснефти» может добываться около 13,2 млн т нефти к 2012 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы правительства Югры.

Согласно опубликованным данным поступило распоряжение о вводе в разработку Эргинского, Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского, Новоендырского, Чупальского, Восточно-Салымского участков недр. В нем отмечается, что уже в следующем году на этих участках может быть добыто 6 млн т нефти.

Подробный информации по добычи на каждом из месторождений правительство Югры не дает, однако в июле министр природных ресурсов Сергей Донской говорил, что на Эргинском месторождении можно добывать по 4–5 млн т ежегодно.