30 сентября в Центральной библиотеке Сургута имени А.С. Пушкина состоится семинар «Форма и содержание поэтического произведения»

30 сентября в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина в рамках Школы литературного творчества состоится семинар «Форма и содержание поэтического произведения».

Начало в 15 часов. Ведущий семинара: к.пед.н, доцент кафедры филологического образования и журналистики СурГПУ, член Союза писателей России Виктор Гаврилов.

Семинар рассчитан на 3 часа и условно делится на две части:

Первая – теоретическая: вводная лекция по основам стихосложения (строфика, ритмика, рифма, выразительные средства, звукопись), анализ частотных ошибок начинающих авторов, разбор ряда поэтических текстов, в том числе стихотворений Петра Суханова, День памяти которого отмечается 29 сентября.

Вторая часть – практическая: игра «в тёмную» - коллективное анонимное обсуждение их произведений. Кроме того, авторы получат рекомендации относительно своих произведений от руководителя семинара, поделятся впечатлениями, идеями, соображениями с товарищами по цеху, примут участие в дискуссии, посвященной проблемам литературного творчества.

Стихи и заявки на участие (в свободной форме) направлять на адрес эл.почты proektcbs@admsurgut.ru.

Место проведения: Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина Дата, время проведения: 30 сентября, 15 часов. Запись по тел..24-20-46 (в рабочее время).