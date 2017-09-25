СМИ сообщают о возможной отставке глав 10 российских регионов

Примерно в 10 российских регионах могут смениться руководители, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента РФ.

В частности источники коммерсанта указали Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края и, возможно, «один-два субъекта на Северном Кавказе».

Однако главы Красноярского края, Нижегородской и Мурманской областей своб отставку категорически отрицают.

Отмечается, что «череда отставок» начнется ещё до конца сентября.