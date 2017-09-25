Российские министерства и госкомпании начали следить за публикациями в популярных телеграм-каналах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные пресс-служб.

За телеграмом следят в МВД, ФСБ, Минобороне и Минюсте. Прокуратура отметила, что они не занимаются мониторингом, однако следят за каналами. МИД заявил, что следят за всеми «заслуживающими внимания сообщениями» в блогах и соцсетях. За сообщениями в публичных каналах также следят в Сбербанке и ВТБ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для президента проводятся мониторинги телеграмма, но отметил, что там «много шелухи».

Наталья Тимакова пресс-секретарь Дмитрия Медведева заявила, что премьер-министр не получает мониторинги телеграмма и сам его не читает.