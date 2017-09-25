​Специалисты Травматологической больницы Сургута проведут цикл лекций по профилактике заболеваний суставов

В рамках Всемирного дня артрита в Сургутской клинической травматологической больнице пройдет цикл лекций, посвященный профилактике заболеваний суставов.

Посетители обучающего курса составят с врачами индивидуальную карту здоровья, узнают о факторах риска возникновения заболеваний суставов. Специалисты расскажут о правилах контроля веса, основах лечебной физкультуры и балансе физической активности, принципах высокотехнологичной операции по эндопротезированию суставов.

Занятия будут проводить врачи Травматологической больницы и других лечебных учреждений города - ортопеды, травматологи, диетологи, инфекционисты, неврологи и др.

Курс лекций по профилактике заболеваний суставов в Травматологической больнице стартует 14 октября в 11.00. Всего будет организовано пять встреч (по субботам, начало в 11.00). В завершении курса (11 ноября 2017 г.) каждый участник пройдет тестовый контроль знаний и получит сертификат.

День открытых дверей, посвященный Всемирному дню артрита, пройдет 14 октября 2017 года. Начало в 11.00.

Адрес: Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20. Конференц-зал Травматологической больницы (корпус Детской поликлиники, 2 этаж). Телефон для справок: 8/3462/ 523773