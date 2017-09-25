В Югре расскажут о безопасности в интернете

30 октября во всех школах Югры пройдет Единый урок по безопасности в интернете.

Акция проводится в соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве», которые состоялись 17 апреля 2017 года в Совете Федерации.

Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Единый урок пройдет в этом году уже в четвертый раз - 11 миллионов подростков приняли участие в Едином уроке в 2014 году, 13 миллионов - в 2015 году и 12 400 000 детей - в 2016 году.

В этом году для эффективного проведения мероприятия были разработаны методические рекомендации, которые опубликованы на сайте Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества (www.единыйурок.рф).