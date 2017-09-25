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Прокуратура: сургутская полиция за этот год скрыла 187 преступлений

За 8 месяцев этого года прокуратура г. Сургута выявила 187 преступлений, укрытых правоохранительными органами , в суд направлено 34 уголовных дела, об этом сообщает прокуратура города Сургута.

Прокуратура отмечает, что по 164 преступлениям было незаконно отказано в возбуждении уголовного дела, и что 54,3 процента подобных дел относятся к воровству.

Из-за укрытия преступлений к ответственности привлечено 72 должностных лица УМВД России по г.Сургуту.

С целью предотвращения фактов сокрытия сотрудниками полиции УМВД России по г.Сургуту преступлений, граждане, которым было отказано в принятии заявлений о преступлениях, надлежит обращаться в прокуратуру г.Сургута, расположенную по адресу: г.Сургут, ул. Островского, д.47, по телефону 8(3462)21-99-13.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 252, комментариев: 0


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