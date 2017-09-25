В Югре пройдет конкурс молодых изобретателей

23 ноября в Технопарке высоких технологий в Ханты-Мансийске пройдет конкурс молодых изобретателей. В нем примут участие югорчане в возрасте от 12 до 18 лет, которые стали победителями муниципальных этапов.

Конкурс проводится для того, чтобы заинтересовать подростков в инновационном развитии и популяризировать изобретательскую деятельность.

Жюри определит победителей в трех номинациях: «Лучший инновационный проект», «Лучший инновационный продукт» и «Лучшая инновационная идея».

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам 8 (3467) 36-18-79 и 36-18-96 или отправив вопросы на электронный адрес m.yukkers@tp86.ru.