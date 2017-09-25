В Ханты-Мансийске пройдут школьные соревнования по пантомиме

В субботу, 30 сентября, в 16:00 в актовом зале школы № 6 состоится Турнир по пантомимическим играм среди школьников Ханты-Мансийска.

К участию в турнире приглашаются дети старшего школьного возраста, с 12 до 18 лет. Нужно собрать команду из пяти человек и подать заявку по электронному адресу: Azanovka@mail.ru c пометкой «Заявка на Пантомимические игры», а также в обсуждениях группы игр: vk.com/topic-69186011_35725041.

Победители турнира получат полезные настольные игры, а два игрока в номинации «Лучший пантомимщик» и «Лучшая пантомимщица» турнира – фитнес-браслет.

Команды-победители автоматически станут участниками Турнира по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи города Ханты-Мансийска, который состоится 14 октября.

Все подробности в группе: vk.com/pantomimigri. Вход свободный.