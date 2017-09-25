Абоненты АО «Тюменская энергосбытовая компания» могут оплачивать услуги через сервисы ПАО «Запсибкомбанк» наличными и картами разных банков без комиссии

Клиенты Тюменской энергосбытовой компании получили новые возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь через сервисы дистанционного обслуживания ПАО «Запсибкомбанк» — банкоматы и инфокиоски — принимаются как наличные, так и карты любой кредитной организации без взимания комиссии.

Перечень офисов, инфокиосков, банкоматов ПАО «Забсибкомбанк» на территории ответственности АО «Тюменская энергосбытовая компания» доступен на нашем официальном сайте в разделе «Пункты приема платежей».

Данный способ оплаты ЖКУ не является единственным для потребителей Тюменской энергосбытовой компании: прием и зачисление платежей ведется в офисах компании, в отделениях и терминалах банков, отделениях ФГУП «Почта России», платежных терминалах QIWI, а также в онлайн-сервисах «Личный кабинет клиента», «Сбербанк-Онлайн», Единого портала государственных услуг, кошелька WebMoney. Полный список «Способы оплаты электроэнергии» официального сайта поставщика электроэнергии.