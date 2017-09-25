Трамп запретил гражданам Северной Кореи ездить в США

Президент США Дональд Трамп заявил о новых ограничениях на въезд в США для граждан Чада, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN.

«Чад, Северная Корея и Венесуэла - новички в списке стран, на граждан которых распространяются ограничения. Новые ограничения варьируются в зависимости от страны и подразумевают поэтапный подход к введению их в действие», – говорится в сообщении.

Отметим, новы ограничения начнут действовать с 18 октября.