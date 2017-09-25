Теперь прямое возмещение по ОСАГО распространяется на массовые ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, правки которого предусматривают прямое возмещение убытков в ОСАГО на коллективные столкновения транспортных средств, то есть в которых участвуют два и более автомобиля, сообщает «ТАСС».

Прямое возмещение убытков подразумевает, что потерпевший в ДТП обращается за выплатой по ОСАГО к своему страховщику, а не к страховщику виновника, как было ранее, после чего страховые компании рассчитываются между собой.

Отмечается, что с 25 сентября такой порядок будет действовать на столкновения, в которых учувствует два и более автомобиля.

Напомним, что прямое возмещение убытков возможно только в случаях, где нет пострадавших и вред причинен только автомобилям.