Партия Меркель лидирует на парламентских выборах

На парламентских выборах в германии лидирует альянс Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель, сообщают «Ведомости».

Отмечается что за альянс ХСС/ХДС проголосовали 32,5 процента. Главным конкурентом партии стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) которая в свою очередь набрала 20 процентов голосов.

Замкнула троку лидеров партия «Альтернатива для Германии» с 13,5 процента голосов.