Глава города Сургута Вадим Шувалов сообщил, что 26 сентября состоятся масштабные слушания на которых рассмотрят запрет на продажу алкоголя в населенных пунктах. В связи с чем он просит всех сургутян ответить на вопрос «Вы поддерживаете или не поддерживаете предложение о полном запрете продажи алкоголя?». Для этого перейдите по ссылке ссылке и выберите свой вариант ответа.
Глава города Сургута Вадим Шувалов рассказал о слушаниях по запрету алкоголя в населенных пунктах и предложил пройти опрос
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