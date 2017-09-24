Глава города Сургута Вадим Шувалов рассказал о слушаниях по запрету алкоголя в населенных пунктах и предложил пройти опрос

Глава города Сургута Вадим Шувалов сообщил, что 26 сентября состоятся масштабные слушания на которых рассмотрят запрет на продажу алкоголя в населенных пунктах. В связи с чем он просит всех сургутян ответить на вопрос «Вы поддерживаете или не поддерживаете предложение о полном запрете продажи алкоголя?». Для этого перейдите по ссылке ссылке и выберите свой вариант ответа.