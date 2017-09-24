Министерство обороны рассказало о союзе США и ИГ

Министерство обороны сообщили, что отряды «сирийских демократических сил» не встречая сопротивления со стороны "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ), продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор, сообщает "ТАСС".

Также отмечается, что в дислокации ИГ зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей. «На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГ», — говорится в сообщении Минобороны. При этом никаких следов боестолкновений с террористами нет.

По мнению Минобороны это свидетельствует тому, что военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности.