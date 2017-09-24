КНДР распространили видео на котором смоделировано уничтожение американских бомбардировщиков

Один из порталов КНДР занялся распространением фото- и видеоколлажей, на которых которых смоделировано уничтожение американских бомбардировщика B1-B, истребителя F-35 и авианосца Carl Vinson северокорейской ракетой «Пукгуксон», сообщают «Ведомости».
Отмечается, что данное видео появилось сразу после того, как несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B в сопровождении истребителей совершили полет вдоль границ КНДР.
Ранее siapress.ru сообщил, что стратегические бомбардировщики США B-1B совершили полет вдоль границ КНДР, подробней по ссылке.
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