КНДР распространили видео на котором смоделировано уничтожение американских бомбардировщиков

Один из порталов КНДР занялся распространением фото- и видеоколлажей, на которых которых смоделировано уничтожение американских бомбардировщика B1-B, истребителя F-35 и авианосца Carl Vinson северокорейской ракетой «Пукгуксон», сообщают «Ведомости».

Отмечается, что данное видео появилось сразу после того, как несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B в сопровождении истребителей совершили полет вдоль границ КНДР.

Ранее siapress.ru сообщил, что стратегические бомбардировщики США B-1B совершили полет вдоль границ КНДР, подробней по ссылке.