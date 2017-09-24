Лавров назвал причину из-за которой США до сих пор не нанесли удар по КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США не на носят удар по КНДР, только потому что знаю о наличии ядерного оружия у Северной Кореи. «По Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то что подозревают, а они знают точно, что у нее есть ядерная бомба», — сказал Лавров, сообщают «Ведомости».

«По Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была стопроцентная информация о том, что не осталось там никакого оружия массового уничтожения», — отметил Лавров.

Лавров отметил,что остановить поток взаимных угроз можно «только лаской, внушением, убеждением».