В Германии выбираю новый состав бундестага

В Германии проходят парламентские выборы по итогам которых будет выбран новы состав бундестага. Он сформирует новое правительство и выберет нового канцлера, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что в выборах примут участи 42 партии. Главными соперниками являются Социал-демократическая партия Германии и альянс Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого канцлером Ангелой Меркель.

Согласно проведенным ранее опросам, вероятней всего победа достанется ХДС вместе с партнерами из ХСС. Но большинства, нужного для формирования правительства, Меркель не получит, и ей придется искать партнеров по коалиции.