У топ-менеджеров «ФК Открытие» списали личные средства в связи с докапитализацией банка

Портал «Банки.ру» заявил, что временная администрация «ФК Открытие» с личных счетов топ-менеджеров списала личные средства в связи с его докапитализацией, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что некоторые сотрудники «Открытия» не имеют карт других банков, чтобы воспользоваться ими для снятия средств. «Некоторым региональным управляющим банка сейчас, по сути, заблокирован доступ ко всем имеющимся у них денежным средствам, включая поступления зарплаты. Люди сидят без денег», — рассказал сотрудник «Открытия» из регионального подразделения.

Другой источник сообщил, что среди сотрудников банка наблюдается «достаточно высокий уровень беспокойства», они опасаются, что замороженные средства не будут возвращены.